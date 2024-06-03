انت الأن تتابع خبر شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينيّة باستشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، مساء الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربعة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برًا وبحرًا وجوًا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.