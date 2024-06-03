انت الأن تتابع خبر مسؤول في حماس يؤكد: لسنا متمسكين بحكم غزة وهذا البديل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف عضو لجنة التفاوض وعضو المكتب السياسي في حماس غازي حمد، شكل النظام الذي تريده الحركة في قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، وتطورات صفقة التبادل ووقف اطلاق النار.

وأكد حمد أن حماس ليست متمسكة بحكم غزة وتريد حكومة وطنية تخدم الناس والقضية، وتم عرض هذا الأمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولكنه "لم يتعاط مع الأمر" بحسب قوله.ط

وأضاف غازي حمد في مقابلة على قناة "mbc مصر" أن حركة حماس موقفها واضح وتريد أن يكون هناك رؤية وطنية وأن يكون "لدينا نظام واحد ومنظمة تحرير فلسطينية واحدة".

وأوضح أن تل أبيب قامت بكل العمليات العسكرية في غزة حتى بعد سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني رفضت مصر التعامل معها، وحاليا لا يرغبون في وجود حماس رغم سيطرة الحركة على القطاع.

وأكد غازي حمد أن إسرائيل لا يمكنها أن تفعل أي شيء في غزة دون موافقة حماس، مشيرا إلى أن اسم الحركة أصبح في كل أنحاء العالم ولا أحد يمكنه عزلها سياسيا والعالم بأسره يكره إسرائيل.

وشدد على أن هزيمة حماس أصبحت مستحيلة وغير واردة وهي حتى الآن موجودة وتقاتل في كل قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل انهزمت عسكريا.

وأشار في السياق إلى أن إسرائيل تدخل في خيارات مسدودة بشأن وضع قطاع غزة المستقبلي، مشددا على أن الفلسطينيين لن يخرجوا من أرضهم.

وأفاد حمد في تصريحاته بأن حماس تفخر بالدعم والإسناد الشعبي لها في قطاع غزة.

وبخصوص المفاوضات بين مصر وقطر وحماس، أكد عضو لجنة التفاوض وعضو المكتب السياسي في حماس أنه يسودها التفاهم ومحاولة البحث عن مخارج، مشيرا إلى أن أي اتفاق يعني خسارة إسرائيل لأنهم لم يصلوا للأسرى ولا لقادة حماس، مبينا أن إسرائيل كانت غير جادة في التفاوض لوقف إطلاق النار.

وذكر حماس أنهم سيبذلون كل جهد حتى الوصول إلى اتفاق، مبينا أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي وحتى الآن تل أبيب لم تعلن موقفها ونتنياهو لم يعط أي موقف واضح بشأن الصفقة.