انت الأن تتابع خبر بن غفير يهدد بحل الحكومة إذا تم إبرام صفقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحل الحكومة في حال واصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة، بحسب ما نقلت عنه القناة السابعة الإسرائيلية.

ووصف بن غفير الصفقة بأنها "غير مسؤولة وتعني التخلي عن تدمير حماس وعن استمرار الحرب"، وفق ما نقلته القناة.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نتنياهو استدعى بن غفير إلى ديوانه لإطلاعه على تفاصيل الصفقة المقترحة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.