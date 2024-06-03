انت الأن تتابع خبر تفجير حقل الغام بقوة صهيونية .. بيانات من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، ان مجاهديها فجروا حقل ألغام في قوة صهيونية بحي تل السلطان غرب رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما قصفت القسام حشدا لقوات العدو خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف هاون.

عى صعيد آخر، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قصفوا آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بصواريخ موجهة، مما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن 3 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي، وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا آخر.