انت الأن تتابع خبر إلقاء زجاجة مولوتوف على مدخل سفارة الاحتلال في بوخارست والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أن مشتبها به ألقى زجاجة مولوتوف على السفارة الإسرائيلية في العاصمة الرومانية بوخارست، من دون وقوع إصابات.



وفي التفاصيل، أفادت قناة "كان" العبرية، أن رجلا يرجح أنه من أصل سوري، وصل اليوم بالقرب من مبنى السفارة الإسرائيلية في رومانيا. وأثناء التفتيش، أخرج زجاجة مولوتوف وأشعلها وألقاها باتجاه باب المدخل المؤدي إلى بهو المبنى.



وأكد القناة، أن قوات الأمن المحلية سيطرت على الرجل على الفور وألقت القبض عليه، فيما لم يسجل وقوع إصابات في الحادث ولم تحدث أي أضرار. وتم تسليم المشتبه به إلى السلطات المحلية للتحقيق معه.



يأتي ذلك، عقب نشر تحقيق للموساد اتهم فيه إيران بالوقوف "وراء الهجمات التي استهدفت سفارتي إسرائيل في السويد وبلجيكا فيما توجه طهران منظمات إجرامية للعمل ضد أهداف إسرائيلية بأوروبا".



وأفاد التقرير أن التحقيقات التي شاركت فيها أجهزة أمنية أوروبية، خلصت إلى أن المنظمة الإجرامية السويدية FOXTROT، وعصابة رومبا، مسؤولتان بشكل مباشر عن مجموعة من الأنشطة العنيفة والترويج للإرهاب في السويد وفي جميع أنحاء أوروبا، وتتلقيان التوجيه مباشرة من إيران".



وعلى الأثر، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال سفارة السويد في طهران بعد نشر اتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة ضد إيران من قبل مسؤول سويدي، وقدمت احتجاجا على "التصريحات المبنية على معلومات خاطئة وبتأثير من الكيان الصهيوني"