انت الأن تتابع خبر 16 شخصًا بينهم مستشار للحرس الثوري .. ضحية القصف الإسرائيلي على حلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة إسنا الإيرانية، الاثنين، إنّ مستشارًا للحرس الثوري قُتل في غارة جوية إسرائيلية في غرب حلب بسوريا ليل الأحد-الاثنين. وأفادت الوكالة بأن الضابط يدعى سعيد آبيار دون أن تذكر رتبته.

وكانت وكالة "دانشجو" التابعة للحرس الإيراني، قالت إن آبيار من قضوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غرب حلب، مشيرة إلى أنه ينحدر من محافظة البرز المجاورة لطهران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، الاثنين، إنّ 16 عنصرًا من مجموعات موالية لإيران على الأقل قضوا جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين معملاً في شمال سوريا.