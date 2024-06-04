انت الأن تتابع خبر إصابة 7 جنود إسرائيليين بحرائق مستوطنة كريات شمونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اندلعت حرائق هائلة في مستوطنة "كريات شمونة"، أبرز مستوطنات الشريط الحدودي بين فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، والتهمت النيران مساحات من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء الصواريخ التي انطلقت من لبنان الاثنين.

وساهم الطقس والحرارة المرتفعة في تفاقمها وسرعة امتدادها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن مستشفى صفد في شمال فلسطين المحتلة استقبل 16 إصابة جراء الحرائق التي اندلعت في مستوطنة "كريات شمونة" جراء صواريخ حزب الله، بينهم 7 جنود من الجيش الصهيوني.

واشتعلت حرائق كبيرة في كريات شمونة عقب سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

هذا وكثف حزب الله اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية، من هجماته على مواقع ومستوطنات الاحتلال ردا على قصف الأخيرة قرى وبلدات جنوب لبنان.