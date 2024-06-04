انت الأن تتابع خبر الحرائق تلتهم آلاف الدونمات بالجليل الأعلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التهمت الحرائق آلاف الدونمات بالجليل الأعلى، ولا يزال الحجم الحقيقي للأضرار غير معروفا حتى اللحظة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة إن فشل اعتراض صاروخي في سماء صفد أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الجيش اعترض مسيرتين في سماء الجليل الأعلى أطلقتا من جنوب لبنان، وإن طائرات الإطفاء الإسرائيلية تكافح حريقا اندلع قرب صفد بالجليل الأعلى إثر اعتراض مسيرة في سماء المنطقة.

وكان موقع "إسرائيل اليوم" أعلن إسقاط الجيش مسيرة فوق صفد.

وفي وقت سابق، قال مستشفى صفد إنه استقبل 16 مصابا جراء حرائق كريات شمونة بينها 7 جنود، حيث اشتعلت حرائق كبيرة في المستوطنة عقب سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.