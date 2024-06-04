انت الأن تتابع خبر حصيلة مرعبة للضحايا بغزة ونتنياهو يؤكد: لن نوقف الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و550 شهيدا، و82 ألفا و959 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة ان الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات جثث 71 شهيدا، و182 مصابا، خلال 24 ساعة.

وفي تطورات الصفقة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستوافق على وقف القتال في قطاع غزة من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى تستعيد إسرائيل من خلالها الرهائن المحتجزين في القطاع، لكنه شدد على رفضه وقف الحرب.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إنه "لن أكون مستعدا لوقف الحرب. ولن أصف هنا تفاصيل الصفقة، لكن ما وصفه رئيس الولايات المتحدة ليس دقيقا"، في إشارة إلى الخطة التي استعرضها الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وقال إنها خطة إسرائيلية تقضي بوقف الحرب وصفقة تبادل أسرى.

وأضاف نتنياهو أنه "توجد تفاصيل أخرى لم يتم كشفها بعد. وبإمكاننا وقف القتال لمدة 42 يوما من أجل إعادة المخطوفين، لكن لن نتنازل عن انتصار مطلق"، ورفض نتنياهو التطرق إلى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيحررون في صفقة كهذه.

وتابع أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل "لنا الحق بالعودة إلى الحرب. وأبقينا هذه الأمر في المرحلة الثانية في حال ماطلوا".