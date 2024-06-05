انت الأن تتابع خبر هجمات إلكترونية تطال عددًا من مستشفيات لندن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مستشفيات بريطانية عن وقوع حادث خطير بعد أن أدى هجوم إلكتروني إلى إلغاء العمليات الجراحية في عدد من المستشفيات في لندن، وتحويل مرضى الطوارئ إلى مكان آخر.

وقالت هيئة بي بي سي أن من بين المستشفيات المتضررة، مستشفى كينغز كوليدج، وغايز وسانت ،وتما سبما ومستشفى رويال برومبتون ومستشفى إيفيلينا لندن للأطفال، وخدمات الرعاية الأولية.

وأضافت الهيئة أنه كان للحادث تأثير كبيرٌ على تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات، وخاصة عمليات نقل الدم ونتائج الاختبارات. كما جرى إلغاء بعض الإجراءات أو إعادة توجيهها إلى مقدمي خدمات الصحة الوطنية الآخرين حيث تحاول المستشفيات تحديد العمل الذي يمكن تنفيذه بأمان.

وقالت متحدث باسم شركة Synnovis التي تقدم الخدمات الطبية لمستشفيات هيئة الصحة الوطنية، أنها أرسلت "فريق عمل من خبراء تكنولوجيا المعلومات لإجراء تقييم كامل للتأثير".