انت الأن تتابع خبر حقيقة صورة المقاوم مبتور القدمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد من روّاد وسائل التواصل الاجتماعيّ، صورةً قالوا إنّها "لمقاوم فلسطينيّ مبتور القدمين"، في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيليّ على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر.

"السّوسنة" تحقّقت من الصّورة، ووجدت أنّه تمّ نشرها في مواقع يمنية في (سبتمر 2016)، ويظهر فيها شابٌ يمني مبتور القدمين، قالت المواقع اليمنيّة إنّه من مدينة تعز، وإنّه "يواصل الدفاع عن المدينة ضدّ الحوثيين" ضمن الأحداث التي شهدتها تعز تلك الفترة.

