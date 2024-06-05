انت الأن تتابع خبر في اليوم الـ243 .. عشرات الشهداء في القصف المتوصل على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر فلسطينيّة أنّه استشهد وأصيب، فجر الأربعاء، عشرات الفلسطينين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 11 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية شهيدين وعدة إصابات من منزل بمنطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح بعد استهدافه بالقصف المدفعي.

وفي مخيم البريج، استشهد فلسطينيان وأصيب عدة مواطنين آخرين بجروح جراء استهداف منزل يعود لعائلة الدولي في محيط مدخل المخيم، أما في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أصيب 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة دلول.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أحياء تل الهوا والشيخ عجلين بمدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق كثيف للرصاص، فيما أطلقت مسيرات حربية من نوع "كواد كابتر" النار في محيط شارع الـ20 شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف اتجاه الأحياء السكنية، كما أطلقت أيضا قذائفها على المناطق الشرقية من بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.