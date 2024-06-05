انت الأن تتابع خبر إطلاق نار على السفارة الأميركية بلبنان .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت السفارة الأميركية في لبنان بمنطقة عوكر، الأربعاء، إلى إطلاق نار من قبل شخص "يحمل الجنسية السورية"، ما دفع عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة للرد على مصادر النيران، الأمر الذي أسفر عن إصابة مطلق النار، وذلك وفقًا لما اعلنه الجيش اللبناني في بيانٍ مقتضبٍ له.

وتضاربت الأنباء في البداية، وتحدثت المعلومات عن قيام مجموعة مسلحة مؤلفة من 3 عناصر بتنفيذ هجوم مسلح. إلا أن بيان قيادة الجيش أوضح أن إطلاق النار تم من قبل شخص واحد سوريّ، وأضاف البيان أنّه تم إيقاف مطلق النار ونقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، موضحًا انه تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.