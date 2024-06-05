انت الأن تتابع خبر نتنياهو يرفع دعوى قضائية على من يروّج أنه مصاب بالسرطان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعامل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، للمرة الأولى، مع المعلومات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية بشأن حالته الصحية.



وكشف موقع "واينت" أن نتنياهو رفع دعوى قضائية ضد عدد من الناشطين الذين نشروا معلومات تفيد أنه مصاب بسرطان البنكرياس.



وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها نتنياهو ضد الناشط الاحتجاجي غونين بن يتسحاق والصحافيين بن كاسبيت وأوري مسغاف، "رئيس الوزراء ليس مريضا وبالتأكيد ليس لديه سرطان البنكرياس (مرض عضال، والذي يشمل عموما الموت السريع في غضون عام كحد أقصى)".



وأضافت الدعوى أنه "في الأسابيع والأيام الأخيرة، بدأ المتهمون بنشر معلومات كاذبة وشريرة ضد رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتقديم إقرارات كاذبة بشأن صحته"، مؤكدة أن "كل تلك المعلومات هي أكاذيب خبيثة".