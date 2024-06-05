انت الأن تتابع خبر إسرائيل تتهم بوريل بمعاداة السامية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض المتحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اتهامات بمعاداة السامية وجهت لرئيس المفوضية جوزيب بوريل، من قبل الحكومة الاسرائيلية.

وبحسب وكالة "يورونيوز"، قال ستانو في مؤتمر صحفي الأربعاء "أرفض بشكل قاطع أي اتهام بأن بوريل معاد للسامية أو يغذي ذلك"، مشيرا إلى أن ما يقوم به بوريل ليس إلا صياغة وتعزيز الموقف الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية، بما فيها الوضع في قطاع غزة.

وأوضح أن بوريل يعمل على تحقيق تسوية طويلة الأمد تلبي المصالح الأمنية المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على أن هذه ليست معاداة للسامية.