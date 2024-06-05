انت الأن تتابع خبر شتائم للنبي محمد وللعرب والمسلمين بمسيرة الأعلام الإسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم آلاف الاسرائيليين المتطرفين بحماية من جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، خلال مسيرة رقصة الأعلام السنوية، شوارع القدس الغربية والشرقية، وسط اعتداءات على الفلسطينيين.



ويشكل باب العامود وساحته نقطة رئيسية لجلوس المستوطنين وصلواتهم ورقصاتهم ورفعهم للاعلام الإسرائيلية، اضافة الى توجيه شتائم للنبي محمد وللعرب والمسلمين، ويقولون:مات محمد مات محمد.

واعتدى المستوطنون على الطواقم الصحفية بالشتائم والحركات النابية.



ويتواصل اقتحامات المستوطنين للقدس حتى ساعات المساء، وينتهي الامر بصلاة كبيرة في ساحة حائط البراق" الجدار الغربي للأقصى.



واعتدى المستوطنون على التجار في باب العامود وخان الزيت والواد، واجبروهم على إغلاق محلاتهم التجارية ، كما قاموا برش غاز الفلفل.



وردد المستوطنون الشعارات داعية لحرق القرى العربية ولقتل الفلسطينيين.



ووسط منطقة باب العامود ومع اقتحامات المستوطنين للمكان، وقف الناشط المقدسي محمد أبو الحمص يهتف "القدس حرة عربية" وسط اعتداءات وشتائم المستوطنين، فيما قامت القوات باعتقاله.



أما المسجد الأقصى المبارك، فقام 1601 متطرف باقتحام الاقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر ، من بينهم وزير " تطوير النقب" وعضو كنيست، وعشرات الحاخامات.



ورفع المستوطنون خلال الاقتحامات الاعلام الإسرائيلية وادوا صلوات جماعية علنية في المسجد الاقصى، بحراسة قوات الاحتلال.



من جهته أوضح مركز معلومات وادي حلوة-القدس ان قرابة 15 حالة اعتقال سجلت في القدس منذ ساعات الصباح.