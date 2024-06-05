انت الأن تتابع خبر متى تنتهي العملية العسكرية برفح .. جيش الاحتلال يصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد قرابة شهر على بدء الهجوم البري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يتوقع انتهاء عملية التوغل في رفح أواخر شهر يونيو.

وأكد مصدر عسكري في بيان الأربعاء، أن المراحل القادمة من المعركة في قطاع غزة ستكون تكتيكية وتتضمن حملات في مناطق معينة.

ويقول الاحتلال الإسرائيلي ان عملية رفح، هي المرحلة الأخيرة من حربها على حماس، حيث تتركز المعارك منذ أيام في وسط القطاع، واستهدف الجيش بضربات جوية وقصف مدفعي الأربعاء وسط غزة.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تؤثر على إدخال الإمدادات لغزة.