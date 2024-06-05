انت الأن تتابع خبر تطورات اتفاق وقف الحرب على غزة .. كيف سترد حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الخارجية الأميركية آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أنها عملت خلال الأيام الماضية مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار يقود لسلام دائم.

وزعمت الوزارة ان حماس هي العقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة ان هناك مقترح تم نقله إلى حماس وتنتظر الرد عليه عبر القنوات الرسمية.

وقالت الخارجية الأمريكية، ان رد حماس على المقترح يجب ألا يستغرق وقتا طويلا لأنه مطابق تقريبا لما وافقت عليه قبل أسابيع.

وأضافات: ملتزمون بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة ونسعى أيضا إلى إنهاء الصراع في غزة، مشيرة إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة سيقود إلى تهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة: لا نريد تصعيد الصراع على حدود لبنان و"إسرائيل" لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية إن مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض إلى الدوحة حتى ترد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة أكسيوس الأمريكية عن مسؤولين أن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير مخابرات مصر عباس كامل التقيا اليوم بالدوحة مع مسؤولي حركة حماس لبحث الصفقة المحتملة لهدنة في غزة.