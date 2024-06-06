انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية تشيد بجهود الأردن تجاه غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن بتنسيق مع مصر والأمم المتحدة، يشكل تظاهرة دولية لحشد الدعم لإغاثة الفلسطينيين في القطاع، الذي يتعرض لكارثة إنسانية، تستوجب تحركاً أممياً.

وأكدت أبو غزالة، أن المؤتمر ستشارك فيه الجامعة العربية على مستوى أمينها العام، وأن على المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات وهيئات إغاثية، دعم ومساندة هذا المؤتمر، الذي يعد عقده في هذا التوقيت المهم خطوة تحسب للأردن وقيادته.

وأشارت إلى أن على الأطراف جميعها تكثيف الدعم الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستجابة الدولية لإغاثة قطاع غزة، في مختلف القطاعات التي أصابتها الكارثة الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ونوهت السفيرة أبو غزالة في هذا السياق، إلى أن الجامعة العربية تدعم كل جهد من شأنه تلبية الاحتياجات للأشقاء الفلسطينيين والحد من تداعيات الكارثة الإنسانية التي يواجهونها، مشيرة إلى أن الجامعة من خلال المجالس الوزارية للصحة والشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة، دعمت طوال الفترة الماضية تجهيز وتسيير عدد من القوافل الإغاثية لقطاع غزة .