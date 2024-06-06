انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن الجمعة بداية شهر ذي الحجة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ.
- وبذلك يكون الوقوف بعرفة السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 يونيو (حزيران)، وأول أيام عيد الأضحى الأحد.
- وصدر قرار دائرة الأهلة بالمحكمة العليا عن موعد دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ. ووفقا للقرار فإن يوم الجمعة 1 / 12 /1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك الأحد الذي يليه.
وفيما يلي نص بيان من المحكمة العليا:
- الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 6 /6 /2024، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (183 / هـ) وتاريخ 29 / 11 / 1445 هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء اليوم المذكور.
- وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم الجمعة 1 / 12 /1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو 2024، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه .