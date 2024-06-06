انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن الجمعة بداية شهر ذي الحجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ.

وبذلك يكون الوقوف بعرفة السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 يونيو (حزيران)، وأول أيام عيد الأضحى الأحد.

وصدر قرار دائرة الأهلة بالمحكمة العليا عن موعد دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ. ووفقا للقرار فإن يوم الجمعة 1 / 12 /1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك الأحد الذي يليه.

وفيما يلي نص بيان من المحكمة العليا: