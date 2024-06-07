انت الأن تتابع خبر السنوار: هذه شروطنا للقبول بمقترح الهدنة في غزة روالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول رد له على مقترح الهدنة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، بعث زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، رسالة إلى المفاوضين، تضمنت شروط الحركة للقبول بالمقترح، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأكد السنوار أنه لن يقبل أي اتفاق إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق نار دائم، مشددا على أن حماس لن تتخلى عن أسلحتها أو تُوقِّع على اقتراح يطلب ذلك، وفق ما كشف وسطاء عرب تلقوا رسالة موجزة من السنوار، الخميس.

وعرض بايدن الأسبوع الماضي، مقترح إسرائيلي على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للحرب وتبادل الأسرى وإعادة إعمار القطاع، دون أي وجود لـ "حماس" في السلطة.