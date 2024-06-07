انت الأن تتابع خبر من حق إسرائيل استهداف المدنيين .. تصريح صادم هزّ الأوساط الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغضب تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، حول المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، المتابعين والسياسيين وبعض المسؤولين.

وقال ميلر، إن "إسرائيل لها الحق في محاولة استهداف المدنيين، لتعود الخارجية الأمريكية وتصحح الخطأ الذي أثار جدلا واسعا، قائلة إن قصد ميلر كان حماس وليس المدنيين.

كما وجه صحفي سؤالا لميلر بشأن استهداف مدرسة تؤوي نازحين، قال ميلر، "إنه وضع صعب. إذا كان صحيحا أن المدرسة تؤوي عناصر لحماس، ويختبئ مسلحون آخرون داخلها، فإن هؤلاء الأفراد أهداف مشروعة".

وشن الاحتلال غارة على مدرسة في مخيم النصيرات وسط غزة، تحولت إلى ملجأ للنازحين ويزعم الاحتلال أنها تستخدم "كمجمع لحماس".

واستشهد إثر الغارة على المدرسة التابعة للأونروا نحو 39 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.