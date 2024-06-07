انت الأن تتابع خبر إصابة 6 جنود إسرائيليين خلال مكافحة الحرائق بالمناطق الشمالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 6 جنود خلال عمليات مكافحة الحرائق في المناطق الشمالية.

وأوضح الجيش أنه عزز قواته المنتشرة في المنطقة بآليات هندسية لمكافحة الحرائق المشتعلة.

يذكر انه اندلع حريق في منطقة المطلة شمال الأراضي المحتلة، الخميس، جراء صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من جنوب لبنان"، وفق إعلام عبري.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان "حزب الله" "قصف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة العسكري الإسرائيلي بأسلحة مناسبة‌.

وأضاف الحزب في بيان، أن القصف "أصاب الهدف بصوره مباشرة، ودمر هذه ‏التجهيزات التجسسية".‏

وجراء إطلاق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة من لبنان، شهدت مستوطنات وبلدات إسرائيلية شمال الأراضي المحتلة، منذ الأحد الماضي، العديد من الحرائق، والتي زاد من اشتعالها الطقس الحار الذي تشهده المنطقة حاليًا.