انت الأن تتابع خبر مطالبات إسرائيلية بفرض حكم عسكري في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، آفي ديختر، انه يجب أن تسيطر إسرائيل على قطاع غزة مع فرض حكما عسكريا مؤقتا هناك لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار ديختر، إن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت فشلا ذريعا وإخفاقا ومثلت "كارثة وخللا رهيبا" بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف "إن حقيقة احتلالنا خلال ساعة واحدة في 7 أكتوبر تقول كل شيء".

من ناحية ثانية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن موقف حزبه -عظمة يهودية- هو منع دخول الوقود إلى قطاع غزة وتقليل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بدوره، دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان إلى وضع نهاية للحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.

وقال في مقابلة إذاعية أوردتها صحيفة جيروزاليم بوست، الجمعة إن ذلك "ليس أمرا عادلا فحسب لسكان المنطقة الحدودية والجنود، بل هو أمر ضروري".

وتابع جولان في لهجة انتقادية للحكومة الإسرائيلية "لماذا نسمح لأشخاص يستولي الجنون على عقولهم بقيادة دولة إسرائيل إلى هذا الكابوس؟".