انت الأن تتابع خبر توجه أممي لإدراج إسرائيل بقائمة الدول المؤذية للأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد استشهاد أكثر من 15 ألف طفل في غزة جراء المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

هذا وكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ تل أبيب عن قرار يضع إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.

وأوضحت القناة أن غوتيريش أبلغ مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، أنه سيوقع على القرار الأسبوع المقبل، في حين قالت إسرائيل إنها تلقت معلومات محدثة بشأن هذه المسألة وإنها تستعد لنشر القرار.

وأشارت القناة إلى أن المخاوف لدى الإسرائيليين من القرار، الذي ينص على أن الجيش الإسرائيلي هو جيش يؤذي الأطفال، أنه سيؤدي إلى فرض عقوبات من قبل دول العالم، بما سيؤثر مباشرة على توريد الذخائر إلى إسرائيل.