انت الأن تتابع خبر إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء التي تقتل الأطفال .. ونتنياهو يردّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة بإدراج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.



نتنياهو: الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ

وتعقيبا على ذلك ، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:إن الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار القتلة من حركة حماس.

وأضاف:إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغير أي قرار سخيف للأمم المتحدة هذا الواقع.

جلعاد إردان: تم إبلاغي بإدراج جيش إسرائيل على القائمة السوداء

وقال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان:تم إبلاغي بإدراج جيش إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تلحق أذى بالأطفال.

واضاف:غوتيريش دعا إلى إضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، مبينا ان قرار إضافة إسرائيل للقائمة السوداء سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة.

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