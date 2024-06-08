انت الأن تتابع خبر مقاومة العراق تضرب هدفاً حيوياً إسرائيلياً بالمسيرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر السبت هدفا حيويا في "اسرائيل" بطائرات مسيرة.

وقالت المقاومة في بيان، إن مقاتليها “استهدفوا فجر اليوم السبت الموافق 8-6-2024، بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا داخل الأراضي الفلسطينية".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق “استمرارها في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل في غزة، وردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزل”.