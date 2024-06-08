انت الأن تتابع خبر القسام تستهدف مروحية أباتشي إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت القسام قد كشفت بوقت سابق في مقطع مرئي، تفاصيل أضخم كمين أعدته المقاومة لجنود الاحتلال منذ بدء المواجهة ، موقعة في صفوفهم قتلى وجرحى بشكل كبير .



واستمر الكمين لمدة 26 ساعة متواصلة، استطاعت من خلالها الكتائب رصد قوات العدو واستدراجهم إلى داخل الأنفاق وتفجيرهم والقضاء عليهم والاستيلاء على معداتهم ومن ثم إعادة فتح النفق واستدراج قوات أخرى لنجدة القوات المحاصرة في النفق، ظناً من قوات النجدة أن القوات في النفق على قيد الحياة ، ليعاد تفجير النفق مرة أخرى بقوات النجدة والقضاء عليهم.