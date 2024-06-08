انت الأن تتابع خبر مسؤول سابق بالموساد يحذر من حرب شاملة مع حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المسؤول السابق بالموساد، حاييم تومر، ان حرب واسعة مع حزب الله ستقوض قدرة إسرائيل على العمل كدولة، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

وأكد ان الحرب الشاملة تشكل تهديدا للرؤية الصهيونية لإسرائيل.

وتابع تومر انه إذا اندلعت الحرب فإن صواريخ حزب الله ستشل إسرائيل بما في ذلك مطارا بن غوريون وحيفا، والحرب الواسعة ستجعل مصير عكا وحيفا وطبريا، وربما تل أبيب، كمصير كريات شمونة.

وأكد المسؤول السابق بالموساد، لدى حزب الله صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوان.

وأشار إلى أن سلاح الجو لم يعد حرا بالعمل فوق لبنان بسبب نظام الكشف الذي زودت إيران حزب الله به.