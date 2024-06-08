انت الأن تتابع خبر توغل إسرائيلي مفاجئ للنصيرات وتطورات خطيرة وسط غزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توغلت آليات الاحتلال برياً بشكل واسع ومفاجئ، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة صباح السبت، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وتزامن التوغل مع قصف مكثف وعنيف على وسط القطاع.

واكد المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة ظهر السبت ان قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى وسط سوق النصيرات، في وقت تحدث فيه مصادر فلسطينية عن حدث امني كبير يحدث وسط قطاع غزة بعد كشف قوة اسرائيلية خاصة في مهمة ما في مخيم النصيرات.

وبحسب المصادر ارتفعت وتيرة تصعيد الاحتلال بشكل خطير خلال الساعات الماضية، بالاضافة إلى تحليق كثيف لطائرات الكواد كابتر في مناطق متفرقة من النصيرات، تطلق النار عشوائيا على الغزيين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما وصل عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى المستشفى الذي يجد صعوبة في التعامل مع الحالات في ظل القصف العنيف.

وفي سياق متصل أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والاغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.