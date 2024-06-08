انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يحرر 4 أسرى أحياء من غزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي تحرير 4 مختطفين من مخيم النصيرات وسط غزة.

وقال الجيش ان الوضع الصحي للمحررين الأربعة جيد وتم الفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير.

وأضاف أن المختطفين الأربعة المحررين من النصيرات هم: نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

هذا وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إلى 47 شهيدا وعشرات الجرحى.

وكانت آليات الاحتلال قد توغلت السبت برياً بشكل واسع ومفاجئ، في مخيم النصيرات، وتزامن التوغل مع قصف مكثف وعنيف على وسط القطاع.

واكد المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة ظهر السبت ان قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى وسط سوق النصيرات، في وقت تحدث فيه مصادر فلسطينية عن حدث امني كبير يحدث وسط قطاع غزة بعد كشف قوة اسرائيلية خاصة في مهمة ما في مخيم النصيرات.