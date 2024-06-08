انت الأن تتابع خبر الإحتلال يكشف تفاصيل تحرير 4 محتجزين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف جيش الاحتلال، السبت تفاصيل جديدة حول عملية تحرير أربعة من المحتجزين في قطاع غزة .



وقال المتحدث العسكري باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي السبت، إنه تم تحرير 4 من المحتجزين في قطاع غزة في عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة.



وأضاف هاغاري أنه جرى تنفيذ العملية بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام.



وأشار إلى أن العملية انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المحتجزين الأربعة، وأن تل أبيب مصممة على إعادة جميع المحتجزين بكل الطرق.



وأكد هاغاري أن مهمة جيش الاحتلال لن تنتهي حتى عودة جميع المحتجزين، مبينا أن إنقاذهم كان قيد التخطيط منذ أسابيع.



ولفت إلى أن القوات التي استعادت المحتجزين، تمكنت من إنقاذهم تحت إطلاق النار، فيما أصيب أحد جنود جيش الاحتلال بجروح خطيرة خلال العملية .