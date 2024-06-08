انت الأن تتابع خبر حماس تُعلق على عملية تحرير 4 جنود صهاينة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق قيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس على عملية تحرير 4 جنود من قوات الاحتلال السبت بالقول :" إن تحرير إسرائيل 4 رهائن بعد 9 أشهر هو دليل على الفشل وليس إنجازا ".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي أن "مئات من الجنود شاركوا في هذه العملية الخاصة التي شهدت إطلاق نار كثيف براً وبحرا وجوا لإنقاذ أربع رهائن أحياء احتجزتهم حماس في غزة.

كما أضاف أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع، مضيفا أن شرطيا أصيب بجروح بالغة خلال الاشتباكات في منطقة النصيرات وسط القطاع.



إلى ذلك، أعلن أسماء المحتجزين وأعمارهم، وهم "نوعا أرغماني، 25 عاما، وألموع مئير، 21 عاما، أندري كوزلوف، 27 عاما، وشلومي زيف، 40 عاما، مشيرا إلى أنه تم أسرهم من قبل حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر على حفل موسيقي جنوب إسرائيل.، لافتاً إلى أنهم في صحة جيدة.



وختم مشددا على أن قواته ستواصل القتال من أجل تحرير الـ 120 أسيرا المتبقين على قيد الحياة.