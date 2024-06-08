انت الأن تتابع خبر المقاومة أطلقت النار على سيارة الأسرى بعد استعادتهم .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مستجدات عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين الأربعة من مخيم النصيرات وسط غزة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش لم ينجح بإدخال مروحية قرب مكان استعادة المحتجزين واستعان بتعزيزات إضافية.

وأكد المصدر لهيئة البث الإسرائيلية أن عناصر المقاومة الفلسطينية لاحقوا السيارة التي ركبها المحتجزون بعد استعادتهم، وأطلقوا النار عليها وأصابوها بأضرار.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قالت بوقت سابق اليوم، إنه حدث عطل فني في سيارة الجيش التي كانت تقل 3 من الأسرى الإسرائيليين، الذين تم تحريرهم.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المركبة عالقة بسبب عطل فني وهي حتى الآن لا تزال في قلب النصيرات وسط قطاع غزة.