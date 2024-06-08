انت الأن تتابع خبر عباس يطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تداعيات مجزرة النصيرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، لمندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات في قطاع غزة، والتي ذهب ضحيتهامئات الشهداء والمصابين.

وأكد الرئيس، أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل، لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأميركي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات إلى 210، وأكثر من 400 مصاب.