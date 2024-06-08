انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: الاحتلال حرر بعض أسراه وقتل بعضهم في النصيرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق له على مجزرة النصيرات، أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن ما نفذه الاحتلال في منطقة النصيرات وسط القطاع جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من استعادة بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية.

وشدد على أن العملية ستشكل خطرا كبيرا على الأسرى الإسرائيليين وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم.

هذا وأعلن جيش الاحتلال السبت، أنه تمكن من تحرير اربع اسرى خلال عملية عسكرية اشتركت فيها قوات خاصة، داخل النصيرات اليوم.

والاسرى هم: نوعا أرغماني (25 عامًا)، ألموغ مئير (21 عامًا)، وأندريه كوزلوف (27 عامًا) وشلومي زيف (40 عامًا).