انت الأن تتابع خبر رفع الراتب التقاعدي للمحامين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر مجلس نقابة المحامين رفع الراتب التقاعدي للمحامين من 23 دينار عن سنة المزاولة إلى 26 دينار.

وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود انه بموجب القرار فإن الزيادة التي ستطرا على الراتب التقاعدي ستكون بمعدل 90 دينارا شهريا على الراتب الحالي لمن زاول المهنة 30 سنة.

وأشار إلى أن الزيادة تمت بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية لصناديق النقابة التي اجراها مجلس النقابة.

واوضح ابوعبود ان الزيادة تأتي لمساعدة الزملاء على تحمل اعباء ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

