تفاصيل الإطاحة بشبكة لعصابة داعش في العراق

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رياض - احمد صلاح - كشف الجيش العراقي، السبت، عن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة لعصابة داعش الإرهابية، كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف القوات الأمنية بصلاح الدين، شمال البلاد.



وقال ضابط برتبة عقيد بالجيش العراقي ، إن عملية نوعية استباقية تمكنت من خلالها قوة من الجيش العراقي، من الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة تنتمي إلى عصابة داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين، شمال البلاد.



وأضاف أن الشبكة كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف القوات الأمنية بالمحافظة في الأيام المقبلة، فشلا عن زعزعة أمن المحافظة، مؤكدًا القبض على أفراد الشبكة وإحالتهم إلى التحقيق .