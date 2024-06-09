انت الأن تتابع خبر دول عربية وإسلامية تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية، أن يوم الجمعة هو غرة ذي الحجة عام 1445 هجريا، والوقوف بعرفة يوم السبت، وعليه، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الا ان هناك بعض الدول العربية والإسلامية، خالفت موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وأعلنت الاثنين أول ايام العيد المبارك.

وهذه الدول هي: سلطنة عمان التي يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 2.9 مليون نسمة، ودولة المغرب التي يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 37,441,113 مليون نسمة، ودولة موريتانيا التي يبلغ عدد المسلمين فيها 3,430,000 شخص وبنسبة 99.0% من إجمالي السكان.

كما خالفت دول إسلامية أخرى موعد بداية ذي الحجة؛ وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا والهند؛ نظرا لأن بداية شهر ذي القعدة في هذه الدول كانت أيضا مخالفة.