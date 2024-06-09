انت الأن تتابع خبر هل استخدم الاحتلال شاحنة مساعدات لتنفيذ عملية النصيرات .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد مخيم النصيرات السبت، واحدة من أبشع جرائم الإرهاب الصهيوني، والتي أسفرت عن 600 شهيد وجريح، قبل أن تتكشف أمور العملية الخاصة لتحرير الرهائن الأربعة.

وأثناء العملية، تعرضت مناطق أخرى في وسط القطاع لعمليات قصف، منها 4 منازل في دير البلح، ومحيط مستشفى شهداء الأقصى الوحيد في المحافظة.



واستخدم الاحتلال عشرات الطائرات الحربية، وطائرات “كواد كابتر” والمروحيات، تزامناً مع قصف بري وبحري.

مصادر أمنية فلسطينية أوضحت أن قوة خاصة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم النصيرات وسط تغطية جوية وبرية من الآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث قامت تلك القوة بمحاصرة منزل واشتبكت مع عدد من المسلحين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المنزل.

وانتشرت مقاطع مصوّرة تظهر استخدام قوات الاحتلال، شاحنة مساعدات وسيارة مدنية لتنفيذ العملية، ونقل موقع “أكسيوس” أنّ “خلية المختطفين الأمريكية في إسرائيل” ساعدت في العملية.