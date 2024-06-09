انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد المنتحرين في جيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم جندي إسرائيلي على الانتحار بعد تلقيه أمرا بالعودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

يذكر ان صحيفة هآرتس العبرية أعلنت في وقت سابق، انتحار 10 ضباط وجنود للاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن عدد منهم أنهى حياته خلال المعارك في مستوطنات محيط غزة.

وأكدت هآرتس أن جيش الاحتلال يتستر على مقتل 17 جنديا بعضهم انتحروا، إضافة لجنود احتياط انتحروا بعد تسريحهم.

وأفادت الصحيفة بأن المعطيات التي حصلت عليها تشير إلى أن عشرة جنود انتحروا، بينهم ضباط برتبة رائد ومقدم، وتم الاعتراف بهم على أنهم قتلوا خلال المعارك لكن الجيش يرفض الإفصاح عن تفاصيل أخرى.