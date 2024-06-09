انت الأن تتابع خبر أكثر من 37 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ان الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 283 شهيدا و814 مصابا خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة ان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 37 ألفا و084 شهيدا و84 ألفا و494 مصابا منذ بدؤ العدوان في 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية بتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات قطاع غزة.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، مما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.