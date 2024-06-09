انت الأن تتابع خبر قصف وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانبة جنوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعّد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد من وتيرة غاراته الجوية وقصفه المدفعي للمناطق اللبنانية الجنوبية .

وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدات، حولا وحبوش وحومين الفوقا وعربصاليم، متسببًا بأضرار مادية جسيمة، دون تسجيل اصابات في الأرواح، كما حلقت طائرات حربية اسرائيلية فوق البقاع الغربي ملقية بالونات حرارية.

وأضاف المصدر، أن المدفعية الاسرائيلية قصفت مناطق، الخيام والناقورة ووادي حسن والمنطقة المحيطة لمجدل زون ويارين، والذي أدى إلى اندلاع حرائق اتت على مساحات واسعة من الأحراج وأشجار الزيتون.