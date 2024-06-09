انت الأن تتابع خبر مجلس حرب الاحتلال يجتمع لأول مرة بغياب وزيرين قد يستقيلا الليلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجتمع مجلس الحرب في حكومة طوارئ الاحتلال الإسرائيليّ، الأحد، لأول مرّة بدون الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين من المتوقع أن يقدما استقالتهما في وقت لاحق من الأحد، وفق إعلام عبري، وقالت هيئة البث الرسميّة في منشور عبر صفحتها في منصة "إكس": "لأول مرة بدون غانتس وآيزنكوت؛ مجلس الحرب سيجتمع الليلة"، دون تفاصيل أخرى.

وتوقع إعلام عبري، الأحد، أن يعلن الوزير بيني غانتس وشريكه في حزب "معسكر الدولة" غادي آيزنكوت، مساء الأحد، انسحابَهما من الحكومة الإسرائيليّة، والأحد، أعلن غانتس أنه سيدلي بتصريح للإعلام مساءً، وذلك بعد ما أرجأ خطابًا له أمس السبت كان من المتوقع أن يعلن فيه انسحابه من الحكومة.

بدوره، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، غانتس إلى الاستقالة من الحكومة وعدم إضفاء الشرعية عليها.

وقال لبيد في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة، منتقدا دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الوحدة وعدم الانقسام: “هم يستخدمون (مصطلح) الوحدة عندما يكون ذلك مناسبا لهم ثم يفعلون ما يريدون، وهذا يجب أن يتوقف”. والسبت، دعا نتنياهو في منشور على منصة “إكس” بعد الإعلان عن تحرير 4 محتجزين من قطاع غزة إلى “عدم الانجرار نحو الانقسام الداخلي”، وفق قوله.

وقال: "هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام، علينا أن نبقى متحدين بمواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا"، وناشد بيني غانتس قائلا: "لا تترك حكومة الطوارئ، لا تتخل عن الوحدة".

وفي 18 مايو الماضي، أمهل غانتس نتنياهو حتى 8 يونيو/حزيران الجاري لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.