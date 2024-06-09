انت الأن تتابع خبر غانتس يستقيل ويفجر الخلافات: أخفقنا ونعتذر للعائلات ونتنياهو يحول دون النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن عضو مجلس حرب الاحتلال الإسرائيليّ بيني غانتس، عبر المؤتمر الصحفيّ المنتظر مساء الأحد، استقالته من حكومة الطوارئ. وقال غنتس إنّ "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية، واليوم نترك حكومة الطوارئ بقلب مثقل".

وأضاف: "أدعو نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، ونتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي ولذا قررنا المغادرة، كما أدعو قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبي من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية".

وأعلن غانتس تأييده للصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من نتنياهو أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها، وأضاف: "أقول لعائلات المختطفين (الأسرى) إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم".

وفي أول تعليقٍ له، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "إنّ قرار غانتس وآيزنكوت الخروج من الحكومة الفاشلة مهم وصائب، حان وقت استبدال هذه الحكومة المتطرفة بحكومة عاقلة تعيد الأمن والمخطوفين وتستعيد مكانة إسرائيل الدولية".



أمّا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ليس هذا الوقت المناسب للانسحاب بل وقت توحيد القوى، وسنستمر حتى النصر وتحقيق أهداف الحرب وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس، بابي سيظل مفتوحًا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر".