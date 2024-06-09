انت الأن تتابع خبر هجوم روسي إلكتروني يعطل عمليات في مستشفيات لندن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اضطرت المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن إلى إلغاء عمليات جراحية لمرضى السرطان والقلب، وفي قسم الأمومة، كانت مقررة هذا الأسبوع، بسبب هجوم إلكتروني روسي لا يزال يسبب تعطيلاً لخدمات الصحة الوطنية، ولأحد موردي الخدمات الرئيسية، خصوصاً لعمليات نقل الدم، حسب تقرير نشرته جريدة «الغارديان».

وقامت مستشفيات «سان توماس» و«كينغز كوليدج» و«غايز» وسط العاصمة بتأجيل العمليات الجراحية التي كان سيجريها الجراحون لمرضى السرطان مع بدء الهجوم منذ بداية الأسبوع الجاري. واختارت المستشفيات في العاصمة لندن اتخاذ هذا القرار؛ لأنها لم تنجح في نقل الدم لأي مريض يحتاجه بسبب الاختراق. وأشار تقرير «الغارديان» إلى أن قراصنة روساً، يُعتقد أنهم من جماعة «كيلين»، قد شنوا هجوماً بهدف الحصول على فدية على «سينوفيس» (Synnovis)، التي تورد اختبارات الدم لمستشفى «سان توماس» و«كينغز» ومستشفيات أخرى تقع جنوب شرقي العاصمة لندن. وهجوم الحصول على الفدية، حسب منظمة الصحة العالمية، هو نوع من البرمجيات الخبيثة، يصيب النظام الرقمي ويمنع المستخدمين من الوصول إلى بياناتهم بواسطة تشفير المعلومات الأساسية. ويطالب القراصنة بمبلغ مالي مقابل استعادة الوصول إلى البيانات، وبدفع المبلغ على شكل عملات مشفرة يصعب على السلطات القضائية اقتفاء أثرها.