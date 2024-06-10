انت الأن تتابع خبر بعد غانتس وآيزنكوت .. استقالة ثالثة من حكومة ‏الحرب الإسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب استقالة كل من عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس والقيادي غادي آيزنكوت، قدّم أيضا الوزير الإسرائيلي حيلي تروبير من حزب "معسكر الدولة" استقالته من حكومة الطوارئ.

وانضم غانتس وآيزنكوت إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عقب اندلاع الحرب وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة تم إنشاء حكومة الحرب المصغرة.

ولم يكن غانتس وآيزنكوت بالأصل جزءا من الائتلاف الحكومي قبل الحرب على غزة، وبالتالي فإن انسحابهما من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، بل إنهاء تعريف “حكومة الطوارئ” وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

هذا وقال غانتس في خطاب الاستقالة، الأحد، إن مشاركته في مجلس الحرب “كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية والخروج من الحكومة قرار معقد ومؤلم”.

من جانبه، قال آيزنكوت في رسالة استقالته لنتنياهو: “تجنب اتخاذ قرارات حاسمة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل”.