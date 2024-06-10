انت الأن تتابع خبر رسم المثلث الأحمر .. ملثّم يهشّم نوافذ القنصلية الأميركية بسيدني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة البث الأسترالية، ان شخصاً ملثماً هشم زجاج نوافذ بمبنى القنصلية الأميركية في مدينة سيدني الأسترالية.

وتضمن الاعتداء رسم مثلثين باللون الأحمر فوق الشعار الموجود على واجهة مبنى القنصلية.

ووصفت الشرطة حادث الاعتداء على القنصلية الأميركية في سيدني بأنه إتلاف متعمد، وقالت إنّ تسعة نوافذ في القنصلية تضررت، كما كُتبت بعض الكتابات على باب المبنى.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ "رويترز" عبر الهاتف، إنه "تم الحصول على مصادر من كاميرات المراقبة التي تظهر شخصاً يرتدي سترة داكنة اللون ووجهه محجوباً، ويحمل ما يبدو أنها مطرقة ثقيلة صغيرة".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز هذا الاعتداء.