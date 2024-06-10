انت الأن تتابع خبر برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته لغزة عبر الرصيف الأميركي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوقف برنامج الغذاء العالمي، المساعدات لقطاع غزة عبر الرصيف الأميركي بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مديرة البرنامج.

وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل استخدمت الرصيف العائم -الذي بنته واشنطن لإيصال المساعدات الإنسانية- في العملية، التي نفذها الاحتلال -بتعاون أميركي- لاستعادة 4 محتجزين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أول أمس السبت الماضي مجزرة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف على المخيم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، وذلك تزامنا مع عملية تحرير الأسرى.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الأميركي أن طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية في شمال غزة، الأحد، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.