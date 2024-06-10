انت الأن تتابع خبر الاستخبارات الأميركية تساعد الاحتلال برسم خريطة لأنفاق حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين أن الاستخبارات الأميركية تساعد إسرائيل في رسم خريطة لشبكة أنفاق حماس تحت الأرض بغزة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لإسرائيل ساعدت في عملية تحرير الأسرى الأربعة، السبت الماضي.

وأضافت المصادر أن هذه المعلومات قدمت عبر فريق أميركي متمركز في إسرائيل.

وأشارت مصادر في تصريحات للصحيفة إلى أن المعلومات تبدو ثانوية بالنسبة لتلك التي جمعها الإسرائيليون، ولكنها تضمنت صورًا من السماء.

وقد شارك الفريق الموجود منذ بداية الحرب في إسرائيل مع نظرائهم المعلومات حول الموقع المحتمل للأسرى.

وحصل الفريق على المعلومات من خلال مراقبة الطائرات الأميركية بدون طيار فوق غزة، واعتراض الاتصالات ومصادر أخرى، حسبما قال الأشخاص المطلعون على الأمر.

ويتكون الفريق من العمليات الخاصة وأفراد من الاستخبارات العاملين خارج السفارة الأميركية في "إسرائيل".